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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии создана компания «Железная дорога Таван толгой»

CA-NEWS (MNG) - На очередном заседании кабинета министров 9 июля принято решение об учреждении компании «Железная дорога Таван толгой» с долей государственной собственности не менее 51%.

Как сообщает Montsame, лицензия, а также активы, израсходованные на проект по строительству железнодорожной линии Тавантолгой-Гашуунсухайт будут переданы новой компании от госкомпании «Монгольские железные дороги».

Согласно принятому решению компания получает пятилетнюю лицензию на строительство железнодорожной инфраструктуры по маршруту Таван толгой-Гашуунсухайт. Определенный объем капитала, необходимый для продолжения строительства железной дороги, будет профинансирован путём предварительной продажи угля.

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