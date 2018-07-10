В Монголии создана компания «Железная дорога Таван толгой»

CA-NEWS (MNG) - На очередном заседании кабинета министров 9 июля принято решение об учреждении компании «Железная дорога Таван толгой» с долей государственной собственности не менее 51%.

Как сообщает Montsame, лицензия, а также активы, израсходованные на проект по строительству железнодорожной линии Тавантолгой-Гашуунсухайт будут переданы новой компании от госкомпании «Монгольские железные дороги».

Согласно принятому решению компания получает пятилетнюю лицензию на строительство железнодорожной инфраструктуры по маршруту Таван толгой-Гашуунсухайт. Определенный объем капитала, необходимый для продолжения строительства железной дороги, будет профинансирован путём предварительной продажи угля.