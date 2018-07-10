Число погибших из-за ливней в Японии достигло 130 человек

CA-NEWS (CA) - Наводнение в Японии, вызванное паводками из-за ливневых дождей, унесло жизни 130 человек, сообщает Kyodo.

Еще двое пострадавших, госпитализированных в префектуре Хиросима, находились в состоянии клинической смерти, однако пока официальных подтверждений их гибели нет. Судьба еще 59 человек остается неизвестной.

Метеослужба Японии предупреждает об угрозе новых оползней и затоплений. Предписания об эвакуации получили около 5,9 млн человек в 19 префектурах страны. 30 тыс. человек уже находятся в специальных центрах для перемещенных лиц. В префектуре Окаяма около 1 тыс. человек остаются блокированы потоками воды на крышах зданий.

Как сообщалось ранее, наиболее пострадала префектура Хиросима на юго-западе острова Хонсю и префектура Эхимэ на острове Сикоку.

Полный масштаб бедствия еще неясен. К вечеру понедельника спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек, в пунктах эвакуации размещены более одиннадцати тысяч жителей, без электричества оставались более двадцати тысяч жилых домов.