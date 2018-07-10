Казахстанские банки получили выход на рынок Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана и Центральный банк Узбекистана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора.

По данным Нацбанка, документ создаст правовую основу казахстанским банкам для выхода на банковский рынок Узбекистана.

Стороны будут обмениваться информацией по существенным нововведениям и изменениям, которые затрагивают банковский сектор государств, а также по вопросам нормативно-правового регулирования, контроля и надзора в той мере, в которой это разрешено национальным законодательством.

«Казахстанским банкам предоставляется возможность на создание или приобретение трансграничного учреждения на территории Узбекистана в случае соответствия необходимым требованиям, к которым относятся: наличие уставного капитала в размере не менее 100 млн евро в эквиваленте в тенге для родительского банка и в размере 100 млрд сумм ($35 млн) для трансграничного учреждения, а также наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте не ниже «В» рейтингового агентства Standard&Poor’s или рейтингового аналогичного уровня, присвоенных FitchRatings, Мооdy’s», – отметили в ведомстве.

По словам председатель Нацбанка Данияра Акишева, Halyk bank ранее заявлял о заинтересованности в узбекском рынке. Он надеется, что и другие банки захотят открывать дочерние банки в соседней стране.