РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстанские банки получили выход на рынок Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана и Центральный банк Узбекистана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора.

По данным Нацбанка, документ создаст правовую основу казахстанским банкам для выхода на банковский рынок Узбекистана.

Стороны будут обмениваться информацией по существенным нововведениям и изменениям, которые затрагивают банковский сектор государств, а также по вопросам нормативно-правового регулирования, контроля и надзора в той мере, в которой это разрешено национальным законодательством.

«Казахстанским банкам предоставляется возможность на создание или приобретение трансграничного учреждения на территории Узбекистана в случае соответствия необходимым требованиям, к которым относятся: наличие уставного капитала в размере не менее 100 млн евро в эквиваленте в тенге для родительского банка и в размере 100 млрд сумм ($35 млн) для трансграничного учреждения, а также наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте не ниже «В» рейтингового агентства Standard&Poor’s или рейтингового аналогичного уровня, присвоенных FitchRatings, Мооdy’s», – отметили в ведомстве.

По словам председатель Нацбанка Данияра Акишева, Halyk bank ранее заявлял о заинтересованности в узбекском рынке. Он надеется, что и другие банки захотят открывать дочерние банки в соседней стране.

print
  • Узбекистан стал лидером по экспорту попугаев в Россию
  • Иран выразил заинтересованность в увеличении объема импорта мяса из Монголии
  • Одностороннее движение способствует снижению количества ДТП, - полиция Алматы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×