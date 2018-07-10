Первые лица Монголии возложили венки к памятнику полководца Сухбаатару

CA-NEWS (MNG) - 10 июля руководство страны возложило венки к памятнику полководца Д. Сухбаатару и отдало дань уважения памятнику Чингисхана, передает Montsame.

Церемония прошла в преддверии празднования 2227-летия образования монгольского государства, 812-летия образования Великой Монгольской империи, 107-й годовщины восстановления национальной свободы и независимости, 97-летия народной революции, 29-летия демократической революции и национального праздника Наадам.

В мероприятии приняли участие президент Монголии Халтмагийн Баттулга, Спикер парламента Миэгомбын Энхболд, премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух, мэр столицы С.Батболд, члены парламента, правительства, а также представители дипломатических представительств зарубежных стран и международных организаций.