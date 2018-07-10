Ильхам Алиев заявил о роли Азербайджана в смене власти в Армении

- Азия и мир, политика
- 14:38, 10 июля 2018
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CA-NEWS (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на расширенном заседании правительства заявил, что его страна внесла вклад в смену власти в Армении, сообщает Oxu.az.
По словам господина Алиева, проводимая Азербайджаном политика изоляции в отношении Армении оправдывает себя. «Я хочу сказать, что есть и наша роль в изгнании с политической арены в Армении криминального режима Сержа Саргсяна. Я не хочу об этом говорить и раздувать нашу роль», - отметил Алиев.
«Армянская государственность уже потерпела крах. В то же время справедливость восторжествовала, хунта кровопийц оставила власть. Здесь была и наша роль. Не хочу сейчас это раздувать», - добавил азербайджанский президент.
Алиев сказал, что Армения находится в экономическом тупике, куда ее завели власти Азербайджана. При этом он подчеркнул, что Баку добьется поставленных целей и вернет себе Нагорный Карабах.
23 апреля на фоне массовых протестов в Армении подал в отставку премьер-министр Серж Саргсян. Должность премьера занял лидер протестного движения Никол Пашинян. Парламент утвердил его на посту со второй попытки. Пашинян заявил о готовности вести с руководством Азербайджана переговоры о статусе Нагорного Карабаха.
Напомним, 11 июля в Брюсселе главы МИД Азербайджана и Армении обсудят способы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.