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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Аномальная жара сохранится в Узбекистане до конца недели

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане на этой неделе сохранится аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба Узгидромета.

11 июля по Узбекистану сохранится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5-7о выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-43о, по югу до 44-45о.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям возможен гармсиль.

11 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

Повышенные температуры воздуха сохранятся до 15 июля.

В связи с жаркой погодой МЧС республики просит граждан соблюдать меры предосторожности, для предотвращения обезвоживания обильно употреблять питьевую воду, без надобности не выходить на улицу и снизить физические нагрузки до минимума.

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