Казахстан и Россия решили возобновить реализацию проекта «Байтерек» на Байконуре

CA-NEWS (KZ) - Первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин встретился с гендиректором российской корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

По данным пресс-службы главы правительства РК, они обсудили вопросы создания космического ракетного комплекса «Байтерек», инвестиционные проекты, а также дальнейшее развитие города Байконур.

Стороны договорились актуализировать реализацию проекта «Байтерек» для запуска пилотируемых транспортных кораблей нового поколения. Создается рабочая группа в составе аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, «Роскосмоса» и представителей компании «С7 Космические транспортные системы» для выработки основных подходов сотрудничества с применением государственно-частного партнерства.

По словам А.Мамина, формирование условий для развития предпринимательства, привлечение инвестиций в Байконур, создание новых рабочих мест являются приоритетными направлениями сотрудничества.

«Для привлечения инвестиции и создания благоприятных условии для бизнеса было предложено рассмотреть возможность создания на территории комплекса «Байконур» специальной экономической зоны. Аким Кызылординской области проинформировал о том, что в целях развития космического туризма в области была разработана концепция создания развлекательно-туристической зоны «Байконур», — сообщили в пресс-службе.

Космический ракетный комплекс «Байтерек» — совместный проект Казахстана и России, который реализуется с 2004 года. Изначально проект предполагал модернизацию стартового стола от ракеты «Зенит» на Байконуре под ракету «Ангара», однако многократно выросшая впоследствии стоимость проекта заставила стороны пересмотреть идею. Второй этап проекта, который начал реализовываться в 2013 году, предполагал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запускам с Байконура ракеты «Зенит», но после событий на Украине в 2014 году и разрыва кооперации между странами проект был заморожен. В 2016 году Россия и Казахстан начали обсуждение возможности реализации в рамках проекта «Байтерек» пусков ракеты среднего класса «Феникс», впоследствии получившей название «Союз-5» в России и «Сункар» в Казахстане. После того, как Рогозин возглавил «Роскосмос», он заявил, что ракета «Союз-5» в ранее предложенном виде создаваться не будет, поскольку во многом повторяет имеющийся «Зенит».