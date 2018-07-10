Власти Туркменистана разрешили свидания некоторым политзаключенным в самой закрытой тюрьме страны — Овадан-Депе

CA-NEWS (TM) - Под давлением усиливающейся международной критики власти Туркменистана пошли на уступки в вопросе о запрете свиданий политзаключенным, содержащимся в секретной тюрьме Овадан-Депе к северу от Ашхабада. Как стало известно правозащитному центру «Мемориал», некоторым заключенным, осужденным по религиозным мотивам, недавно было предоставлено свидание с родственниками. Однако эти изменения коснулись не всех групп политических узников.

По информации, полученной из заслуживающего доверие источника, 28 июня этого года более 30 родственников осужденных по обвинениям в «исламском экстремизме» были доставлены на автобусе из Ашхабада в изолированный комплекс Овадан-депе, где впервые после суда смогли увидеть своих родных через разделительное стекло и общаться с ними на протяжении около 40 минут. Жена одного из них сообщила, что ее муж выглядел сильно похудевшим и что официальные лица пообещали ей разрешить следующее свидание через два месяца. До этого на протяжении более 10 месяцев она не могла узнать, где находится ее супруг.

Вопреки международным стандартам и нормам национального права начиная с 2003 года свидания всем группам политических заключенных в Овадан депе были запрещены на основе секретных распоряжений, а для осужденных за общеуголовные преступления свидания в редких случаях организовывались за пределами тюрьмы. Ситуация не изменилась и после принятия в 2011 году нового Уголовно-исполнительного кодекса Туркменистана, предусматривающего право всех заключенных на свидания и переписку. Сотни политических узников до последнего времени содержались инкоммуникадо, при этом власти отказывались сообщить даже об их местонахождении.

По имеющимся данным, проводилась дифференцированная политика в отношении различных групп политзаключенных: так, у некоторых семей в Департаменте исполнения наказания МВД в Ашхабаде принимали передачи, но отказывали в свиданиях и переписке; другие узники годами находились в полной изоляции от внешнего мира — вплоть до отказа сообщить родственникам о местонахождении или выдать тело для захоронения в случае смерти.

В 2013 году вопрос о недопустимости режима инкоммуникадо был инициирован кампанией «Покажите их живыми» (участником которой является Правозащитный Центр «Мемориал») и получил поддержку на международном уровне. Вопросы о судьбе политических узников, бесследно исчезнувших, постоянно возникал на различных площадках ООН, ОБСЕ, Евросоюза. Власти Туркменистана вынуждены были реагировать на многочисленные обращения международных организаций.

«Начиная с февраля 2018 года циркулировали слухи, что некоторым заключенным, осужденным по религиозным мотивам, впервые были предоставлены свидания на территории комплекса Овадан-депе. Однако эти сообщения не имели ясного подтверждения, — отмечает директор Центрально-Азиатской программы ПЦ «Мемориал» Виталий Пономарев. — Теперь же о новой практике можно говорить уверенно. Начавшееся изменение подхода властей — важное свидетельство успеха кампании».

Впрочем, проблема далека от разрешения. Большие группы политических узников, включая и осужденных по «ноябрьским событиям» 2002 года, и некоторых мусульман, и бывших высокопоставленных чиновников, по прежнему содержатся в изоляции от внешнего мира.

Напомним, в 2014 году в отчете общественной организации Crude Accountability о политзаключенных в Туркменистане сообщалось о самой закрытой тюрьме Туркменистана – Овадан Депе, расположенной в 50 км. к северо-западу от столицы Ашхабад.

По сообщению, условия жизни заключенных тюрьмы Овадан депе нарушают права человека. Расположенный в пустыне Каракум Овадан Депе была построена бывшим президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым, как в тюрьма для политических диссидентов на высоком уровне, таких как бывший министр иностранных дел Борис Шихмурадов.

В отчете говорится, что тюрьма Овадан Депе «специально спроектирована так, чтобы подорвать физическое и психическое здоровье содержащихся в ней политзаключенных».

«Заключенные также страдают от природных условий: летом температура поднимается до 50 градусов, а зимой падает до 20 градусов ниже нуля, а камеры не кондиционируются и не отапливаются», - говорилось в отчете.