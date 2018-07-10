Население Узбекистана достигло почти 33 млн человек, - Госкомстат

CA-NEWS (UZ) - Численность постоянного населения Узбекистана составила 32900,1 тыс. человек и за текущий период текущего года увеличилась на 243,4 тыс. человек или на 0,7%, сообщает Госкомстат республики.

По данным ведомства, численность городского населения составила 16646,1 тыс. человек (50,6% от общей численности населения), сельского населения – 16254 тыс. человек (49,4%).

Анализ в разрезе регионов республики показал, что по состоянию на 1 июля 2018 года самая большая численность населения наблюдалась в Самаркандской области - 3753,3 тыс. человек (доля в общей численности населения республики 11,4%) и в Ферганской области - 3644,9 тыс. человек (11,1%), а самая маленькая численность населения наблюдалась в Навоийской области - 964,7 тыс. человек (2,9%) и в Сырдарьинской области - 821,9 тыс. человек (2,5%).

В разрезе регионов самый большой рост населения по сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечался в Сурхандарьинской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях (на 2%). Самый низкий рост был отмечен в Республике Каракалпакстан (на 1,4%) и Ташкентской области (на 1,2%).

Напомним, что в начале этого года численность постоянного населения Узбекистана составила 32 миллиона 653,9 тысячи человек, в течение 2017 года увеличившись на 533,4 тысячи человек, или на 1,7%.