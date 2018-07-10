В Астане появится аллея имени Уфы

CA-NEWS (KZ) - В Астане появится аллея имени Уфы. Об этом 10 июля на оперативном совещании в администрации Уфы сообщил глава города Ирек Ялалов.

«Астана и Уфа - города-побратимы, поэтому появление такого объекта там вполне логично. Астана - серьезный европейский центр, в котором бывает много иностранцев. На аллее будет установлен знак Уфы. Хорошо, что там появится «островок Уфы». Это должно произойти в сентябре или октябре текущего года», - цитирует его слова «Эхо Москвы».