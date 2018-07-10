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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Госсекретарь США заявил, что «Талибан» может не ждать вывода войск из Афганистана

CA-NEWS (CA) - Госсекретарь США Майк Помпео с неофициальным визитом прибыл в Афганистан для встречи с президентом Ашрафом Гани. В ходе встречи он отметил, что «Талибану» не стоит ждать вывода войск США в ближайшее время, говорится в расшифровке, опубликованной на сайте Госдепа.

«Мой вывод из этого визита заключается в том, что стратегия президента Дональда Трампа действительно работает. Мы направили четкое послание талибам: «Они могут не ждать когда мы уйдем, так как мы начинаем видеть результаты, как на поле битвы, где военные движения талибов прекращаются, так и видим результаты в перспективах мира с ними», - отметил он.

При этом Помпео, также обсудил с Ашрафом Гани предстоящие осенью парламентские выборы в Афганистане. «Мы поддерживаем правительство Афганистана и силы безопасности, которые работают над тем, чтобы обеспечить безопасные, надежные и прозрачные выборы, отражающие волю афганского народа. Мы призываем всех наших партнеров продолжать эту поддержку», - сказал госсекретарь США и добавил,что хотел бы поздравить правительство Афганистана с его продвижением к реформе.

В свою очередь президент Афганистана отметил, что «Талибан» отказался от мирных диалогов и теперь у них есть партнеры в виде других стран.

«Каковы следующие шаги по обеспечению мирного процесса?» - спросил президент Афганистана Помпео.

«Мирный процесс будет вести афганская сторона. Мы были очень воодушевлены после того как прекратились боевые действия. Мы считаем, что это служит хорошим предзнаменованием для мирного процесса. Сказав это, мы готовы участвовать в мирных переговорах и помочь афганскому народу в решении этих проблем, чтобы люди могли жить в безопасности», - отметил Майк Помпео.

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