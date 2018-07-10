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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Автомобильный паром может связать порты Дагестана и Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Возможность запуска автомобильного морского парома между портами Махачкалы и Туркменбаши рассматривается в Дагестане, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) Мурад Хидиров.

"Туркменская сторона готова поставить на линию автомобильный паром между Махачкалой и Туркменбаши, мы сейчас обсуждаем с ними этот вопрос. Эксперты дали заключение о совместимости нашего причала с этим автомобильным паромом - главное, чтобы были грузы", - сказал Хидиров.

Кроме того, по его словам, Туркмения ранее выразила заинтересованность в восстановлении железнодорожного паромного сообщения с портом Махачкалы.

"У нас есть паромный железнодорожный причал, в свое время государство его построило, вложив больше 1 млрд рублей. Но сами железнодорожные паромы сейчас принадлежат Азербайджану... Если туркменские партнеры смогут взять в аренду такой паром, мы готовы даже предоставить им возможность сделать один технический заход в порт бесплатно", - отметил генеральный директор порта.

Ранее сообщалось, что восстановление паромного сообщения между Махачкалой и Туркменбаши обсуждалась на встрече замминистра транспорта РФ - руководителя Росморречфлота Виктора Олерского и руководителя Туркменской логистической ассоциации Меле Бекмурадова в Москве в начале июня. Паромное сообщение между Дагестаном и Туркменией было запущено в 2002 году и функционировало около года.

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