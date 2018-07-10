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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Афганистан открыли на границе свои погранпредставительства

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Афганистан открыли на границе свои погранпредставительства, сообщает ТаджикТА.

Торжественная церемония открытия новых зданий представительств пограничных войск Таджикистана, состоявшейся на КПП «Нижний Пяндж» Хатлонской области и «Тем» Горно-Бадахшанской автономной области проходила при участии представителей посольства Великобритании, международной организации по миграции ООН в Таджикистане, Афганистана и руководства погранвойск РТ, сообщили в пресс-службе пограничных войск ГКНБ РТ.

Как отмечается, строительство зданий пограничных представительств на КПП «Нижний Пяндж» и «Тем» осуществлено при помощи Великобритании и международной организации по миграции ООН в рамках реализации пограничных проектов.

Новые объекты, которые предназначены для использования представителями пограничных ведомств Таджикистана и Афганистана отвечают высоким международным требованиям.

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