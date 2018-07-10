Глава миграционной службы Туркменистана потребовал «корректно относиться к гражданам»

- Туркменистан, политика
- 16:26, 10 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - После множества сообщений о сложностях с выездом за границу для граждан Туркменистана, а также связанных с этим инцидентами, приведшими к гибели людей, власти озаботились этой проблемой. Как удалось выяснить корреспондентам «Хроники Туркменистана», 3 июля председатель Государственной миграционной службы страны Мерген Гурдов провел совещание с руководящим составом ведомства и потребовал от подчиненных «корректного отношения ко всем выезжающим из Туркменистана и въезжающим в страну гражданам».
После этого практически никого из туркменских граждан, вылетающих за рубеж, не снимали с рейсов. Хотя ранее, без объяснения причин, практически на каждый рейс в Стамбул не допускали по несколько человек, иногда эта цифра доходила до 15-20.
Как долго продлится ослабление режима пересечения границы, пока выяснить не удалось.
Ранее, сообщало, что возрастное ограничение на выезд из страны для жителей Туркменистана увеличено до 40 лет.