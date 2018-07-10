РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане вода из горного Сарезского озера может пойти на экспорт
Предыстория: Жизнь в Центральной Азии: Какую опасность представляет Сарезское озеро в Таджикистане, которому 107 лет

CA-NEWS (TJ) - Чистейшая ледниковая вода из расположенного в Таджикистане высокогорного Сарезского озера наконец-то может стать востребованной и пойти на экспорт, сообщает ТаджикТА.

О том, что «Ориёнбонк» и китайская компания Heaven Springs Dynasty Harvest Group (HSDHG) с штаб-квартирой в Гонконге намерены использовать воду из Сарезского озера в коммерческих целях, сообщается на официальном сайте компании HSDHG.

Здесь же говорится, о том, что соответствующее стратегическое соглашение о совместном коммерческом использовании воды из Сарезского озера на днях в городе Душанбе подписали председатель «Ориёнбанка» Хасан Асадуллозода» и представитель китайской компании Дейто Сри Байма Аёс.

Соглашением предусмотрено строительство предприятия по производству питьевой воды, которая будет экспортироваться в страны Центральной Азии и другие государства.

Напомним, Таджикистан и раньше предлагал, в том числе арабским странам рассмотреть вопрос о возможности экспорта воды из озера Сарез, расположенного в Горно-Бадахшанской автономной области.

В 2011 году об этом стали говорить уже официально: на международной конференции по проблемам Сареза, которая прошла в том году в Душанбе, отмечалось, что если Таджикистан наладит продажу сарезской воды, то сможет получать в госбюджет ежегодно до $100 млн. Тогда предлагалось даже построить трубопровод для откачки воды из озера.

Сарезское расположено в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Длина озера — около 70 километров, максимальная глубина — около 500 метров, уровень воды — около 3255 метров над уровнем моря, объем воды — более 17 квадратных километров. Озеро, относящееся к завальным озерам, возникло в результате 9-балльного землетрясения в марте 1911 года, перекрывшего русло реки Бартанг.

Озеро представляет опасность для населенных пунктов, расположенных ниже по течению, так как в случае прорыва огромная масса воды селевым потоком пройдет практически до Аральского моря.

print
  • В Великобритании скончалась женщина, отравленная веществом «Новичок»
  • The Economist нашел $23 млрд, поступившие из Туркменистана на счета в немецких банках
  • В Армении брата и племянницу экс-президента Сержа Саргсяна объявили в розыск
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×