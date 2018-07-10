В Госрезиденции Монголии прошла церемония вручения госнаград по случаю празднования Наадама

CA-NEWS (MNG) - По случаю 2227-летия образования Монгольского государства – империи Хунну, 812-летия Великой Монгольской империи, 107-й годовщины восстановления независимости, 97-й годовщины народной революции, 29-й годовщины демократической революции и национального праздника Наадам, президент Монголии Халтмагийн Баттулга издал указ о присвоении почётных званий, орденов и медалей, передает Montsame.

В Госрезиденции 9 июля состоялась торжественная церемония, на которой Баттулга вручил государственные награды.

Указом Президент Монголии оператору буровой машины горнодобывающего предприятия «Эрдэнэт» Б.Батбаяру присвоено звание героя труда Монголии за многолетний плодотворный труд и вклад в экономику и горнодобывающую отрасль страны.

Звание «Народный учитель» присвоено М.Цэрэндоржу, ветерану-преподавателю монгольской государственной консерватории, в знак признания его вклада в развитие государственной консерватории, а также тренеру-советнику монгольской федерации бокса Х. Алтанхуягу за его вклад в развитие бокса в Монголии.

Вручены также почётные звания «Заслуженный работник промышленности», « Заслуженный строитель», «Заслуженный тренер», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный учитель», «Заслуженный деятель культуры», «Заслуженный спортсмен», «Заслуженный врач», «Заслуженный экономист» и «Заслуженный работник охраны окружающей среды», а также другие государственные ордена и медали.