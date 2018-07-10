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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Израиля в Узбекистане совершил поездку в Каракалпакстан

CA-NEWS (UZ) - Посол Израиля в Узбекистане Эдуард Шапира совершил двухдневную поездку в Каракалпакстан, сообщило УзА.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Муса Ерниязов отметил позитивные результаты совместных проектов, реализуемых в сфере сельского хозяйства.

После встречи гости посетили офис Программы развития ООН в Каракалпакстане, ознакомились с работой, проводимой в рамках программы “Укрепление потенциала жизнестойкости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания многопартнерского фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья". Целью проекта является улучшение условий жизни населения Шуманайского, Муйнакского и Тахтакупырского районов Каракалпакстана, обеспечение занятости людей и повышение качества предоставляемых услуг.

Посол также ознакомился с деятельностью центра национальных ремесел, образованного при Каракалпакстанском отделении Академии художеств Узбекистана. Основная задача центра - внесение вклада в улучшение социально-экономической жизни местного населения путем развития национальных ремесел и туризма, возрождение и доведение до будущих поколений богатого культурного наследия Каракалпакстана.

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