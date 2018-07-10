В украинском музее найдены письма погибших в годы Второй мировой войны узбекских солдат

CA-NEWS (UZ) - В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне (НМИУ) обнаружены письма узбекистанцев, погибших в 1941 году в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Об этом сообщает ИА "Жахон".



В 2010 году в рамках реституционных процессов в НМИУ передана коллекция писем (1215 штук), датированных июнем-июлем 1941 года, вывезенная нацистами из оккупированного Каменца-Подольского в Вену и в течение 70 лет хранившаяся в Венском техническом музее.

Авторами писем являются военнослужащие, в том числе пограничники, охранявшие в тот период юго-западные рубежи СССР, студенты, обучавшиеся в Каменце-Подольском, и другие представители гражданского населения.

После получения этой уникальной коллекции научный коллектив НМИУ активно принялся изучать, систематизировать и разыскивать родных и близких адресатов. На сегодняшний день вручено 633 копии родственникам, проживающим на постсоветском пространстве, ЕС и США.

При изучении коллекции сотрудниками посольства Узбекистана в Украине установлено, что 8 писем адресованы в республику, и авторами являются ущбекистанцы, находившиеся к началу фашисткой интервенции в украинском Каменце-Подольском.

Коллектив музея во главе с генеральным директором И.Ковальчуком и его заместителем Л.Вегасовой оказали узбекским дипломатам помощь в поиске указанных писем и продолжают усилия по передаче памятных реликвий родственникам авторов, трагически погибших в годы войны.