В Таджикистане сотрудники милиции спасли женщину, бросившуюся в реку

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане сотрудники милиции вытащили из реки Душанбинка женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью, сообщает пресс-служба МВД РТ.

33-летняя жительница Варзобского района 9 июля, примерно в час ночи бросилась в реку Душанбинка с моста, расположенного вблизи столичного рынка «Султони Кабир».

Свидетелями происшествия стали сотрудник патрульно-постовой службы УМВД столицы, сержант милиции Далерджон Негматуллоев и двое военнослужащих воинской части №5453 управления внутренних войск МВД Саъди Мирзошоев и Насим Шерхонов.

Милиционер и двое солдат бросились в реку и вытащили женщину и тем самым спасли ей жизнь. Она также является матерью троих детей, отмечается в сообщении.