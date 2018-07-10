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  11 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане будут освобождены до 5 тыс. осужденных, - генпрокурор

CA-NEWS (KZ) - В Генеральной прокуратуре Казахстана 10 июля состоялась коллегия за первое полугодие.

По словам главы ведомства Кайрата Кожамжарова, надзорный орган продолжает снижать репрессивность в сфере уголовного преследования и укреплять его правозащитный потенциал.

«С внедрением новых институтов перестроена деятельность всей правоохранительной системы. Есть результаты этой работы. На треть снизилось число задержанных - с 8,4 до 5,8 тыс. и арестованных с 6,8 до 4,8 тыс.», - сообщил генпрокурор.

За 6 месяцев прокуроры в 3,5 раза больше освободили граждан из служебных кабинетов правоохранительных органов и изоляторов временного содержания (со 126 до 423). По протестам генпрокурора Верховный суд изменил 269 приговоров. В результате оправданы 12 человек, из них трое провели в колониях от 1 до 7 лет, 223 осужденным смягчены наказания.

К.Кожамжаров остановился на законе, направленном на дальнейшую гуманизацию уголовной политики.

«Вводятся общественные работы и ограничение свободы по 260 составам преступлений. Снижаются штрафы, уменьшаются сроки лишения свободы по 36 составам. Сокращается на 5 лет давность привлечения по тяжким преступлениям. В целом это повлечет освобождение до 5 тыс. осужденных. Работу по укреплению законности будем продолжать», - отметил генпрокурор.

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