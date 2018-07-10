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  11 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В секретном архиве Ватикана хранятся семь исторических материалов Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Ватикане 4 июля посол Монголии Ц.Жамбалдорж встретился с исполнительным директором секретного архива Ватикана епископом Серджио Пагано, сообщает Montsame.

Посол сказал, что монгольские ученые и исследователи считают, что ряд исторических писем и документов, свидетельствующих о том, что Великая Монгольская империя вела переписку с правителями иностранных государств мира, особенно с Римскими папами в 13 веке, должен быть сохранен в Ватиканских секретных архивах.

«На сегодняшний день, ватиканская сторона передала монгольской только копию грамоты великого хаана Гуюка, направленной Папе Римскому Иннокентию IV в 1246 году, поэтому мы просим предоставить монгольской стороне возможность ознакомиться с историческими материалами, которые хранятся в секретном архиве и сделать их копии», - сказал посол Жамбалдорж, обращаясь к епископу Серджио Пагано.

Жамбалдорж также отметил, что Монголия стремится направить 1-2 монгольских ученых со знамиями латинского и персидского языков для проведения исследований в архивах в течение нескольких месяцев. В ответ Серджио Пагано сказал, что монгольским ученым можно разрешить проводить исследования в архивах Ватикана.

Во время встречи епископ представил список из семи исторических материалов, которые свидетельствут об установленных отношениях римских пап с Великой Монгольской империей, и показал подлинное письмо Ил-хаана Абага из Ильханата, которое является самым древнейшим документом, написанным на монгольском языке уйгурскими буквами.

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