Монголия намерена выиграть 6 медалей на Олимпийских играх 2020 года в Токио

CA-NEWS (MNG) - Национальный комитет Монголии по подготовке к Олимпийским играм во главе с премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом пообещал выиграть не менее 6 медалей на Олимпийских играх 2020 года в Токио, чтобы повторить рекорд летней Олимпиады в Пекине, сообщает Xinhua.

Такую цель определил комитет на его очередном заседании в понедельник 9 июля.

Премьер-министр Монголии попросил министра образования, науки, культуры и спорта Цэдэнбалына Цогзолмаа принять все необходимые меры для подготовки монгольских спортсменов и национальных сборных команд к предстоящим играм.

Напомним, монгольские спортсмены завершили Олимпиаду 2012 года в Лондоне двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.