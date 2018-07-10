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  11 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сын президента Туркменистана посетил Швейцарию во главе делегации

CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана во главе с сыном президента Туркменистана, замглавы МИДа и депутатом парламента – Сердаром Бердымухамедовым 4-5 июля посетила Женеву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В рамках данного визита состоялись встречи с заместителем генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) Ольгой Алгаеровой, с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) послом Роберту Азеведу, с генеральным секретарем межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, с президентом международного комитета красного креста (МККК) Петером Маурером, с заместителем генерального секретаря ООН, генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи, с генеральным директором всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри, с заместителем генерального директора международной организации по миграции (МОМ) Лаурой Томпсон.

В ходе переговоров с руководителями вышеуказанных международных структур были рассмотрены перспективы развития и укрепления двусторонних и многосторонних отношений в различных областях совместного сотрудничества. В связи с этим, были обсуждены вопросы в таких областях, как энергетика, транспорт, межпарламентские отношения, продвижение и имплементация международного гуманитарного права, привлечение инвестиций, миграция, интеллектуальная собственность и экология, в том числе вопросы членства Туркменистана в международных организациях.

Одновременно, делегация Туркменистана посетила город Эгль (Швейцария), где состоялась встреча с Давидом Лаппартиентом, президентом международного союза велосипедистов. На встрече были отмечены международные инициативы Туркменистана, в частности, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о Международном дне велосипеда, а также были обсуждены вопросы проведения соревнований международного уровня по велоспорту в Туркменистане.

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