Узбекистан стал членом Международной организации потребителей
- Узбекистан, общество
- 12:57, 12 июля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан стал полноправным членом Международной организации потребителей, сообщает uz24.uz.
В эти дни в Лондоне находится делегация Узбекистана во главе с председателем Федерации обществ защиты прав потребителей нашей страны Жахонгиром Саримсоковым.
Служебный визит осуществляется согласно приглашению генерального директора Международной организации потребителей (Consumers International) Аманды Лонг.
Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана стала полноценным членом Международной организации потребителей (Consumers International) и в Лондоне проходит торжественная церемония вручения членского удостоверения узбекистанской стороне.