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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Германии стал замминистром инновационного развития Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Германии Карстен Хайнц назначен заместителем министра инновационного развития Узбекистана, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что Хайнц будет помогать Узбекистану внедрить опыт Германии в формирование современной инфраструктуры инноваций.

Карстен Хайнц до получения должности в Узбекистане он работал в министерстве инновационного развития в Германии.

Хайнц – второй иностранец в правительстве Узбекистана: ранее на посту заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций работал гражданин Южной Кореи Ким Нам Сок.

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