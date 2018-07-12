Гражданин Германии стал замминистром инновационного развития Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Германии Карстен Хайнц назначен заместителем министра инновационного развития Узбекистана, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что Хайнц будет помогать Узбекистану внедрить опыт Германии в формирование современной инфраструктуры инноваций.

Карстен Хайнц до получения должности в Узбекистане он работал в министерстве инновационного развития в Германии.

Хайнц – второй иностранец в правительстве Узбекистана: ранее на посту заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций работал гражданин Южной Кореи Ким Нам Сок.