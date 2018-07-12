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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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FIFA попросит вещателей показывать меньше «привлекательных болельщиц» на трибунах ЧМ-2018

CA-NEWS (CA) - Международная федерация футбола (FIFA) попросит свою съемочную группу, а также национальных вещателей показывать меньше «привлекательных женщин-болельщиц» на трибунах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиечи.

Подобный вопрос, по его словам, возник 11 июля во время обсуждения в организации проводимой ФИФА во время турнира в России антидискриминационной программы. Так, в частых изображениях по телевизору привлекательных женщин наблюдатели, как указал Аддиечи, усмотрели признаки сексизма. В том числе, по его данным, были зафиксированы случаи, когда фанаты преследовали женщин-телеведущих.

Эксперты организации заявили, что случаи, связанные с сексизмом, встречаются чаще, чем нарушения на почве расизма. Ранее потенциальной проблемой на ЧМ в России был назван расизм.

Подобная позиция ФИФА, по мнению Аддиечи, «нормальная эволюция». В работу вещательных компаний, как указал Аддиечи, Международная федерация футбола уже вмешивалась, однако все эти случаи, по его словам, «были индивидуальными и довольно очевидными».

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