В Узбекистане владелец кафе, где более 1000 человек отравились мороженым, получил условный срок

CA-NEWS (UZ) - Районный суд по уголовным делам Андижанской области зачитал приговор директору кафе «МАКС» в центре Шахриханского района, где в прошлом году более тысячи человек отравились мороженым. Об этом сообщили местные СМИ.

Владелец кафе «МАКС» в центре Шахриханского района Андижанской области Джахангирмирзо Бултирбоев, занимавшийся изготовлением и продажей мороженого в качестве индивидуального предпринимателя с апреля 2015 года, получил два года условно.

По данным Андижанского областного центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Джахангирмирзо Бултирбоев занимался продажей продукта, безопасность которого не была доказана. Помимо этого, в помещении для изготовления мороженого не было условий для мытья и дезинфекции посуды и помещений фрезерных установок.

О массовом отравлении мороженым в кафе «МАКС» в центре Шахриханского района Андижанской области сообщалось в мае 2017 года. В общей сложности отравились 1073 человека, 200 человек были госпитализированы, в том числе пятеро в тяжелом состоянии. Говорилось и о том, что в крови 100 человек, отравившихся мороженым в кафе «МАКС», были обнаружены бактерии сальмонеллы.

Тогда из Ташкента в Шахрихан прибыла группа врачей во главе с замминистра здравоохранения Сайдмурадом Сайдалиевым.​ Позже выяснилось, что кафе работало нелегально, а цех по подготовке смеси для мороженого находился в доме владельца кафе в Андижане.​