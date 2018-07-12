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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Худжанда съехал из арендуемой квартиры вместе с вещами хозяйки

CA-NEWS (TJ) - Житель района Дж.Балхи снимал квартиру в городе Худжанде в течение трех месяцев и съехав, обокрал хозяйку квартиры. Мужчина задержан сотрудниками милиции, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

В краже подозревается 49-летний житель района Дж.Балхи Хатлонской области, который с марта месяца по июнь месяц текущего года снимал квартиру в городе Худжанде, принадлежащую 53-летней местной жительнице.

Одна из комнат съемной квартиры была закрыта на ключ. Квартиросъемщик сломал замок и вытащил из той комнаты вещи, общей стоимостью около $900 и «съехал» с съемной квартиры вместе с краденным.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 244 ч.2 УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы МВД.

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