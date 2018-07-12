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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Антикоррупционная служба Казахстана проводит расследование в отношении первого замакима Астаны

CA-NEWS (KZ) - Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана проводит досудебное расследования по заявлению на первого заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна.

По данным пресс-службы ведомства, заявление написал гражданин Машурок, который указал, что будучи руководителем строительной компании «Тамыз Инвест Груп» передавал Хорошуну имущество за общее покровительство.

АДГСПК проверяет его доводы. Остальные сведения в интересах следствия не разглашаются.

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