Президент Туркменистана с внуками покатался на яхте

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуками совершил по Каспию прогулку на яхте «Галкыныш», сообщает в среду, 11 июля пресс-служба главы государства.

В ходе морской прогулки глава государства вместе со своими внуками осматривал панораму «Авазы», отмечается в тексте.

На берегу развернулись выступления мастеров искусств, вечером бы запущен фейерверк.