Президент Туркменистана с внуками покатался на яхте
- Туркменистан, общество
- 13:42, 12 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуками совершил по Каспию прогулку на яхте «Галкыныш», сообщает в среду, 11 июля пресс-служба главы государства.
В ходе морской прогулки глава государства вместе со своими внуками осматривал панораму «Авазы», отмечается в тексте.
На берегу развернулись выступления мастеров искусств, вечером бы запущен фейерверк.