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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Мары расчищают места для платных автостоянок

CA-NEWS (TM) - Как минимум в трех микрорайонах туркменского города Мары – Ага-Ханджаева, Шапак и Горкут-Ата — домоуправления вывешивают объявления о немедленном сносе частных гаражей, на месте которых будут построены платные автостоянки, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

До недавнего времени речь шла о строительстве детских площадок, но планы у администрации города, похоже поменялись, и теперь гаражи убирают с мест будущих автопарковок.

«Времени на то, чтобы разместить куда-то в иное место содержимое гаражей, многие из которых использовались владельцами не по прямому назначению, нам не дают, — сообщил житель микрорайона Шапак. – Если не разберем гаражи и пристройки в самое ближайшее время, то их, как предупреждают работники домоуправлений, попросту снесут со всем, что там есть».

Также объявлены к сносу огороженные участки земли возле этажных домов, где люди разбили грядки, посадили зелень и кустарники. Все, что находится на территории будущих автостоянок, включая деревья, будет снесено.

Недоумение также вызывает намерение местных властей строить именно платные автостоянки. Если они заменят частные, то должны быть общественными, а значит бесплатными для жителей близлежащих домов, считают горожане.

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