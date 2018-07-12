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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин отправил поздравительную телеграмму президенту Монголии

CA-NEWS (TJ) - Президент России Владимир Путин поздравил президента Монголии Халтмагийна Баттулгу с национальным праздником Наадам, сообщает пресс-служба президента РФ.

В своем телеграмме глава российского государства отмечает, «Российско-Монгольские отношения, имеющие богатую историю, динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Рассчитываю на реализацию всех договоренностей достигнутых в ходе нашей встречи в Циндао».

Владимир Путин также пожелал крепкого здоровья и успехов президенту и всем гражданам Монголии.

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