Путин отправил поздравительную телеграмму президенту Монголии
- Таджикистан, политика
- 15:03, 12 июля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент России Владимир Путин поздравил президента Монголии Халтмагийна Баттулгу с национальным праздником Наадам, сообщает пресс-служба президента РФ.
В своем телеграмме глава российского государства отмечает, «Российско-Монгольские отношения, имеющие богатую историю, динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Рассчитываю на реализацию всех договоренностей достигнутых в ходе нашей встречи в Циндао».
Владимир Путин также пожелал крепкого здоровья и успехов президенту и всем гражданам Монголии.