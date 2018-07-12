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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Племянник экс-президента Армении арестован по обвинению в покушении на убийство

CA-NEWS (CA) - Суд в Ереване в среду арестовал на два месяца племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Айка Саргсяна. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном в 2007 году, сообщает армянское издание 7or.am со ссылкой на Следственный комитет страны.

В следствии считают, что 1 апреля 2007 года именно он ранил из пистолета жителя Еревана Давида Симоняна. Пострадавший был госпитализирован, а его знакомый А. Гевондян пришел в полицию и сознался в преступлении. Он заявил, что нашел пистолет рядом с детским садом и выстрелил из него в своего друга. Свои мотивы Гевондян не уточнил. В мае того же года уголовное дело по факту инцидента было прекращено из-за примирения сторон.

Возбуждено уголовное дело по статье 34-104 УК Армении (покушение на убийство, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет). Как сообщает СК Армении, он также обвиняется в незаконном хранении оружия.

Однако, в 2018 году прокуратура отменила это решение и направило дело в следственные органы. Следователи выяснили, что в Симоняна стреляли в доме Айка Саргсяна. После этого племяннику экс-президента предъявили обвинения в попытке убийства и незаконном владении оружия.

4 июля он был задержан, по данным следствия, Саргсян собирался улететь из Армении во Францию.

Ранее Армения объявила в международный розыск брата экс-президента Левона Саргсяна, его сына Нарека и дочь Ани. Они обвиняются в том, что скрыли в декларациях многомиллионные доходы.

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