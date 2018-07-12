В Казахстане будут сопровождать инвестиционные проекты по принципу 24/7 для предотвращения фактов коррупции

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане будут сопровождать инвестиционные проекты для предотвращения коррупционных правонарушений. Об этом сообщил директор Департамента антикоррупционной политики Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Данияр Сабырбаев.

По его словам, ведомство меняет философию работы.

«Это непосредственно воздействие на процессы. Мы не ждем, пока свершится факт. Мы предупреждаем госорганы и госслужащих, что тот или иной предприниматель или инвестор идет под нашим сопровождением. Данное сопровождение идет по принципу 24/7. Мы обеспечиваем стерилизацию вокруг проекта всех коррупционных преступлений», - рассказал специалист о вводимом механизме.