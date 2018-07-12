195 человек стали жертвами наводнения в Японии
- Азия и мир, происшествия
- 15:29, 12 июля 2018
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|Предыстория: Число жертв наводнения в Японии достигло 176
CA-NEWS (CA) - До 195 человек увеличилось число погибших в результате наводнения в Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.
Кроме того, более 60 человек числятся пропавшими без вести, в поисковой операции задействованы свыше 70 тыс. человек, еще 6,7 тыс. остаются в убежищах.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в среду посетил один из наиболее пострадавших районов страны, в четверг отправится в следующий.
Правительство страны приняло решение об использовании резервного фонда бюджета на 2018 год для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Наводнение вызвано мощными ливнями, обрушившимися на центральные и юго-западные районы Японии на минувшей неделе.