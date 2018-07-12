В Алматы задержаны люди, спилившие деревья на Арбате

CA-NEWS (KZ) - В Алматы задержаны люди, спилившие 4 карагача на Арбате.

По данным пресс-службы акимата города, задержанные сообщили сотрудникам полиции, что собственники помещения, расположенного по адресу улица Жибек жолы, 104, перед которым были спилены деревья, ввели их в заблуждение, уверяя, что на это есть все разрешительные документы.

В связи с нахождением хозяина помещения за границей задержан его представитель, в отношении которого принимаются административные меры.