После принятия нацпрограммы по борьбе с алкоголем, в Ашхабаде начались проверки в алкогольных магазинах

CA-NEWS (TM) - 5-6 июля в Ашхабаде были закрыты все частные магазины, официально, по гослицензии, продававшие спиртные напитки. Как передают корреспонденты «Хроники Туркменистана», в магазины приходили сотрудники МНБ не предоставляя никаких ордеров или других судебных постановлений, начинали проводить проверку, а затем и изъятие товара.

Из одной только «толкучки» (один из столичных базаров) вывезли фуру, загруженную алкогольной продукцией.

Ранее, также сообщалось о проверках в алкогольных магазинах.

На вопросы продавцов о причинах и целях проверок, работники министерства нацбезопасности внятного ответа не дали, ссылаясь лишь на некие «устные распоряжения с самого верха».

Позднее владельцев магазинов вызывали в местные управления полиции, где от них требовали писать объяснительные о происхождении товара.

Напомним, 5 июля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу по профилактике вредного воздействия алкоголя на 2018-2024 годы. В этот же день были приняты Национальная программа по охране психического здоровья населения на 2018-2022 годы, а также Национальная стратегия по повышению физической активности населения на 2018-2025 годы.