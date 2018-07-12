Какой туризм развит в Казахстане?

CA-NEWS (KZ) - Первое место среди иностранных туристов, посещающих Казахстан, занимают англичане.

По данным посольства Казахстана в России, на основании проведенных исследований определены сегменты иностранных потребителей, которые представлены в следующем виде:- англичане — 10% от всего туристского потока республики, возраст — 35-54 лет, образование среднее и высшее, 26% — семейные;- корейцы составляют 8% от потока туристов, возраст — 25-54 лет, образование высшее, 39% — семейные пары;- французы — 6 % от потока туристов, возраст — 25-54 лет, образование среднее и высшее, 32% - семейные пары;- немцы, возраст — 35-54 лет, образование высшее и среднее, 24% — семейные пары;- японцы — 1% от потока туристов, возраст — 45-65 лет, образование высшее, семейные пары составляют 10%.

Отмечается, что наибольшим интересом пользуется у иностранных туристов степное сафари, а именно поездки на джипах по степям и национальная охота. Для данного вида туризма в Казахстане есть 20 ландшафтных зон, представленных степями с солеными и пресными озерами.

Второе место по значимости отводится культурно-познавательному туризму, который представлен казахской национальной культурой, обычаями и менталитетом. Он особенно актуален в последние годы в контексте интереса туристов. Для данного туризма выделено 7 зон, в составе которых имеются отрезок Великого шелкового пути, культура кочевников, более 9 тысяч памятников, среди которых мавзолеи «Ходжа-Ахмеда Яссауи», «Айша-Биби», «Бабаджи-Хатун», «Карахана» и «Давутбека», загадочный городище «Акыртас», подземная мечеть Бекет-Ата. Большую часть исторических памятников Казахстана реставрировали и продолжают восстанавливать.

На третьем месте у иностранных туристов - экологические туры. Данный вид туризма относят к одному из самых малозатратных и привлекательных. В Казахстане представлено 900 аттрактивных маршрутов по национальным заповедникам и паркам. Для иностранных туристов есть возможность наблюдать за редкими и исчезающими видами животных, такими как снежный барс, тянь-шанский медведь, каракал, рысь, джейран и другими.

Также получил свое развитие в Казахстане горный туризм: начато формирование и строительство горнолыжных баз. В республике имеются 20 горных зон, представленных такими горными массивами, как Медео, Чимбулак, Табаган, Ак-Булак и казахстанские горы Алатау, Тянь-Шань.

Кроме горного туризма, иностранных туристов привлекает экстремальный, спортивный и приключенческие виды туризма. Перспективным направлением в Казахстане представляется пляжный туризм на Каспийском море, озере Алаколь, Балхаше, Бухтарминском водохранилище. Начали функционировать и туры в форме рафтинга, и те же горные маршруты, но только проложенные по более интересным местам, и путешествия на горных велосипедах. Кроме того, на казахстанском рынке культивируются прогулки вертолетные, с парапланом, прыжки с парашютом, нестандартные туры.