Афганские талибы взяли под свой контроль значительную часть территории граничащую с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) - Боевики радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль значительную часть граничащей с Таджикистаном территории в Афганистане, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

«В четверг утром экстремисты захватили позиции правительственных сил в приграничном с Таджикистаном уезде Хваджа Гхар», - сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора афганской провинции Тахар Сунатуллу Тимур.

«Есть угроза полного захвата талибами уезда Хваджа Гхар, а также соседних уездов Даргад, Янги Кала и Дашти Кала, расположенных на границе с Таджикистаном, так как в настоящее время на этой территории власти не располагают достаточными силами и средствами для отражения атаки», - отметил Тимур.

Ранее СМИ сообщили об атаке боевиков в граничащем с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи соседней с Тахаром провинции Кундуз. «Боевики атаковали подразделение армии в населенном пункте Пули Моманд уезда Дашти-Арчи в полночь, убив 32 солдата и ранив 20. Экстремисты забрали с собой все имевшееся в расположении подразделения оружие и боеприпасы, технику и снаряжение», - говорилось в сообщении.

Несколько дней назад местные СМИ сообщили, что рота национальной армии, дислоцированная на границе с Таджикистаном, ночью покинула расположение, опасаясь нападения талибов, после того, как среди местного населения распространились слухи о возможной атаке боевиков. Но на следующий день, убедившись в том, что слухи были ложными, военнослужащие вновь вернулись в казарму.