Франция пригласила президента Таджикистана на форум мира

CA-NEWS (TJ) - Франция пригласила президента Таджикистана Эмомали Рахмона на «Форум Мира», который состоится во Франции в ноябре текущего года, сообщает Авеста.

Сегодня в посольстве Франции в Таджикистане состоялась встреча посла Франции Ясмин Гуедар» с журналистами, в ходе которой посол сообщила, что в ноябре 2019 года в Парижском музее Гиме откроется выставка исторических экспонатов Таджикистана, которая продлится три месяца.

«Соглашение между Таджикистаном и Францией о проведении выставки в Парижском музее Гиме уже подписано, и я рада, что участвовала в этом. Выставка исторических экспонатов Таджикистана станет первой выставкой стран Центральной Азии в музее Гиме», – отметила Ясмин Гуедар.

Посол сообщила, что 12 июля встретилась в Душанбе с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. «Я сообщила главе МИД, что Францию ежегодно посещают порядка 85 млн. туристов, и конечно же в течении трех месяцев таджикскую выставку в музее Гиме посетят множество туристов, которые потом будут рассказывать об увиденном в своих странах, что послужит привлечению туристов в Таджикистан», – подчеркнула Ясмин Гуедар.

По ее словам, в рамках данной выставки планируется проведение концертов таджикской национальной музыки и ряда тематических конференций.

Ясмин Гуедар сообщила, что в ноябре текущего года в Франции планируется провести Форум Мира. «В этом году исполняется 100 лет, как завершилась первая мировая война (1914-1918 годы). Именно этому событию и будет посвящен Форум», – отметила Ясмин Гуедар.

«В этой связи на предстоящий 11 ноября Форум приглашаются главы государств-участников первой мировой войны и не только. Я сегодня вручила приглашение своей страны об участии президента Таджикистана в этом Форуме министру иностранных дел РТ», – подытожила посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар.