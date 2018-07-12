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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия ежегодно производит до 170-200 тонн меда

CA-NEWS (MNG) - Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии в июле провели семинары для пчеловодов в сотрудничестве с фондом пчеловодов и экологическим департаментом Улан-Батора, сообщает «GoGo Mongolia».

По состоянию на конец 2017 года в стране пчеловодством занимались 31 организация и 397 семей. Производство меда за год в Монголии варьируется от 170 до 200 тонн. По мнению экспертов, Монголия может производить и экспортировать до 20 тыс.тонн меда в год.

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