В Таджикистане родился ребенок весом 7,2 кг

- Таджикистан, общество
- 16:32, 12 июля 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 9 июля в кулябском роддоме на свет появился богатырь весом 7 кг 200 граммов. Врачи утверждают, что малыш – рекордсмен по весу среди новорожденных.
Халима Гадоева, заведующая роддома города Куляб, сказала 12 июля в беседе с Радио Озоди, что ребенок родился путем кесарева сечения и весит 7 кг 200 граммов.
По ее словам, состояние здоровья ребенка удовлетворительное, мать тоже понемногу приходит в себя после операции.
«В своей практике я впервые вижу такого богатыря. Это беспрецедентный случай в Таджикистане», - говорит Халима Гадоева.
Мать малыша – 30-летняя Тахмина Одинаева рассказывает, что это пятый ребенок в семье, остальные дети тоже родились крупными – от 3 до 4 килограммов.
Обычно вес новорожденных в Таджикистане колеблется от 1,5 до 5,5 кг.