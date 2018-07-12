В Таджикистане родился ребенок весом 7,2 кг

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 9 июля в кулябском роддоме на свет появился богатырь весом 7 кг 200 граммов. Врачи утверждают, что малыш – рекордсмен по весу среди новорожденных.

Халима Гадоева, заведующая роддома города Куляб, сказала 12 июля в беседе с Радио Озоди, что ребенок родился путем кесарева сечения и весит 7 кг 200 граммов.

По ее словам, состояние здоровья ребенка удовлетворительное, мать тоже понемногу приходит в себя после операции.

«В своей практике я впервые вижу такого богатыря. Это беспрецедентный случай в Таджикистане», - говорит Халима Гадоева.

Мать малыша – 30-летняя Тахмина Одинаева рассказывает, что это пятый ребенок в семье, остальные дети тоже родились крупными – от 3 до 4 килограммов.

Обычно вес новорожденных в Таджикистане колеблется от 1,5 до 5,5 кг.