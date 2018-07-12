Беднейшие страны вынуждены наращивать объемы импорта продовольствия, - доклад ФАО

CA-NEWS (UZ) - Беднейшие страны мира вынуждены наращивать объемы импорта продовольствия, говорится в новом докладе ФАО.

В этом году глобальная стоимость импорта продовольствия по прогнозам вырастет примерно на 3 процента и составит около 1,47 триллиона долларов. Ежегодный прирост в основном отражает рост товарооборота рыбы - ценного продукта, импортируемого в основном развитыми странами - и зерновых, являющихся основным продуктом для многих стран с продовольственным дефицитом и низким уровнем доходов (LIFDCs).

В этом году ФАО рассмотрела эту тенденцию в более долгосрочной перспективе и обнаружила, что страны действительно могут в будущем «платить больше за меньшее количество продовольствия», хотя глобальные условия производства и торговли в последние годы были весьма благоприятными.

Анализ фокусируется на тенденциях в торговле такими товарами, как животные белки, фрукты и ​​овощи, зерновые, напитки, масличные семена и кофе, чай и специи. Импорт продовольствия увеличивался ежегодно в среднем на 8 процентов с 2000 года, но этот показатель выражался уже двузначными цифрами для подавляющего большинства беднейших стран. Доля зерновых по сравнению с более дорогостоящими продуктами в импортной корзине не уменьшилась в более бедных странах, в то время как она значительно снизилась в более богатых странах.

В общей структуре экспорта 28 процентов всех экспортных поступлений в группе наименее развитых стран (НРС) идет на импорт продовольствия, что почти вдвое больше, чем это было в 2005 году. Развитые страны не только имеют более высокий ВВП на душу населения, но также обычно тратят 10 процентов своих экспортных поступлений на импорт продовольствия.

Продовольственный прогноз в первую очередь рассматривает рыночные тенденции по основным продовольственным товарам в мире, включая зерновые, рыбу, мясо, молочные продукты, сахар и растительные масла.

Торговля зерновыми в 2018/19 году будет оставаться устойчивой, чему будет способствовать устойчивый спрос на импорт почти всех крупных зерновых. Другие основные моменты включают ожидания «завышенных» и даже рекордных цен на морепродукты во второй половине 2018 года, что будет обусловлено ограниченным предложением; расширение торговли молочными продуктами, особенно сухим молоком; и устойчивый рост производства мяса на фоне замедления роста объемов торговли.

В этом году мировое производство сахара вырастет на 11,1 процента, достигнув рекордного уровня в 187,6 млн. тонн и намного превысив уровень глобального потребления. Несмотря на самое крупное перепроизводство сахара в истории, международная цена на сахар, скорее всего, будет формироваться под давлением роста мировых цен на сырую нефть, поскольку потребуется большее количество сахара для производства этанола.