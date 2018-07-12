Житель Хатлонской области уже год пытается восстановить честь дочери, которую муж обвинил в отсутствии девственности

CA-NEWS (TJ) - Отец 20-летней девушки, муж которой выгнал ее на второй день после свадьбы с упреками в отсутствии девственности, почти год пытается восстановить честь дочери и семьи.

Асомиддин Джалолов сказал 11 июля в беседе с Радио Озоди, что за год он обил пороги 16 госучреждений. Отец верит в порядочность дочери и, несмотря на факты, доказывающие ее невинность до свадьбы, и избиение в первую брачную ночь, это дело до сих пор тщательно не расследовано.

«До сих пор нет никакого продвижения. Свадьба была 28 августа, на следующий день, 29 августа, мы провели медицинскую экспертизу, которая показала, что наша дочь девственница, провели судмедэкспертизу, установившую разрыв ушной перепонки и травму головы дочери в результате избиения мужем. Обратились в районную прокуратуру и милицию, но никаких действий не последовало. Тогда мы обратились в областные структуры и суд, я дошел до генпрокуратуры и исполнительного аппарата. На сегодняшний день мы не получили внятного ответа ни от одной структуры», - рассказал отец.

По его словам, после проведения экспертизы зять пожалел о содеянном, но Асомиддин не захотел, чтобы его дочь жила с человеком, усомнившемся в ее порядочности.

20-летняя Мастона Асо вышла замуж за Султона Ходжаева летом прошлого года и переехала из родного кишлака в Бальджуване в Ховалинг.

По словам Мастоны, муж сильно избил ее на вторую ночь после свадьбы, обвинив в отсутствии девственности. «Он избил меня и заставлял меня признаться, что я не девственница. Со страха я призналась, а муж записал это признание на телефон. Он меня бил с 12 до 2 часов ночи. Твердил, что девственная плева так легко не разрывается, что у девушек с такими большим глазами, как у меня, есть возлюбленный», - говорит Мастона.

Однако родственники бывшего мужа девушки говорят об обратном, мол, Мастона была не девственница и она сама созналась в том, что у нее были «отношения» до брака.

Хайриниссо Эмомова, мать Султона Ходжаева, рассказала, что все разговоры об избиении со стороны ее сына беспочвенны. По ее словам, они вернули Мастону в отчий дом на второй день после свадьбы «без царапинки».

«Утром она встала, начала подметать двор, к ней вышла наша тетя и спросила, действительно ли она вышла не девственницей? Мастона подтвердила, назвала имя своего двоюродного брата, еще одного человека. Но никто на нее даже руку не поднял. Мы не для того потратили столько денег и сыграли свадьбу, чтобы через пару дней выгнать невестку из дома», - говорит Хайриниссо Эмомова.

Она не верит в объективность экспертизы и говорит, что сами родители девушки, скорее всего, не были уверены в непорочности своей дочери, раз в день свадьбы не привезли к ним домой ее приданое. А на расходы невесты они передали родителям Мастоны около $2 тыс. На это Аслиддин Джалолов говорит, что приданое невесты находилось в столице и они должны были после свадьбы привезти его в дом мужа.

Отец девушки готов добиваться правды столько, сколько это может потребоваться. «По-другому, такие случаи обвинения девушек продолжатся. Моя дочь – не первая и единственная жертва такой клеветы. Много таких случаев! Нужно действовать в правовом поле, если призовут к ответственности одного человека, то для других это будет уроком», - считает он.

Специалисты республиканского центра судебно-медицинской экспертизы и судьи отмечают, что даже после результатов экспертизы споры о девственности в семьях не прекращаются.

Муродбек Ашурбоев, судмедэксперт, обеспокоен тревожной тенденцией, когда в первую же брачную ночь муж, усомнившись в отсутствии девственной плевы у молодой жены, жестоко избивает ее и под угрозами заставляет признаться об этом на камеру. По его словам, такое видео не может служить доказательством виновности девушки. «Когда мы проводим экспертизу, то определяем, что девушка потеряла невинность в первую брачную ночь», - говорит судмедэксперт.

В прошлом году жителей Таджикистана поверг в шок случай самоубийства 18-летней Раджабби Хуршед. Она познакомилась с мужем, 24-летним Зафаром Пировым в день свадьбы. Спор о девственности невесты возник в первую брачную ночь. Муж усомнился в целомудрии невесты и дважды возил ее на экспертизу в столицу. Но и после того, как повторная экспертиза доказала девственность Раджабби до свадьбы, упреки и угрозы были частью семейной жизни молодой пары. Через сорок дней после свадьбы девушка решилась на самоубийство - она выпила «смертельную дозу уксуса», как написано в официальных документах. Ее увезли в больницу, но врачи оказались бессильны - у Раджабби отказали почки.

Позже Зафар Пиров был приговорен к 7 годам тюрьмы за доведение до самоубийства своей супруги.