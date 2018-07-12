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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ООН: Женщины и девочки обладают правом на планирование семьи

CA-NEWS (CA) - Около 225 миллионов жительниц планеты, которые не планируют пока иметь детей, не пользуются противозачаточными средствами из-за отсутствия информации, доступа к услугам или поддержки в семье. Между тем возможность планирования семьи – одно из прав человека. Об этом напоминают в ООН по случаю Всемирного дня народонаселения, сообщается на сайте организации.

Его отмечают 11 июля. Впервые планирование семьи назвали неотъемлемым правом человека 50 лет назад на Международной конференции по правам человека. В итоговом документе форума, известном как Тегеранская декларация, однозначно говорится о том, что «родители обладают неотъемлемым правом свободно и ответственно определять количество детей в семье и интервалы между их рождением».

В этом правовом документе было закреплено важнейшее право женщин и девушек планировать количество беременностей для защиты собственного здоровья. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) поддерживает семьи в развивающихся странах, доставляя современные противозачаточные средства, помогая укреплять национальные системы здравоохранения и продвигая права женщин.

«ЮНФПА намерен и впредь оказывать поддержку странам по защите прав человека, особенно женщин, в области планирования семьи», - говорится в послании Исполнительного директора Фонда Наталии Канем по случаю Всемирного дня народонаселения. «Мы надеемся покончить со всеми недостатками в системе планирования семьи в развивающихся странах к 2030 году», - подчеркнула она, призвав правительства, законодателей, частный сектор и гражданское общество присоединиться к этим усилиям. «Мы не сможем добиться поставленной цели в одиночку», - заявила Наталия Канем.

В качестве первого шага в этом направлении глава Исполнительный директор ЮНФПА предложила увеличить финансирование программ по планированию семьи. По ее словам, всего лишь 20 центов на человека в год помогут решить вопрос недостатка средств.

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