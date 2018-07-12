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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В торговом комплексе Ташкента произошёл крупный пожар

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте днём, 12 июля, произошёл крупный пожар в торговом центре "Кристалл" на Юнусабаде. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Сегодня, 12 июля, примерно в 13.47 часов в Центр управления и координации силами и средствами УПБ ГУВД гТашкента поступило сообщение о пожаре в 4-этажном здании супермаркета «Кристалл», расположенном в Юнусабадском районе.

На место происшествия в течение пяти минут прибыли первые расчеты, всего было задействовано 6 боевых расчета и две пожарные лестницы. В 14.11 часов пожар был локализован, в 14.18 – полностью ликвидирован. Благодаря оперативным мерам сотрудников службы пожарной безопасности, не допущено распространение огня на нижние этажи здания и травмирование людей. Причина пожара устанавливаются.

Фото и видео пожара были выложены очевидцами в соцсетях.

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