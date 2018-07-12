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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Руководители министерств и ведомств Таджикистана отчитаются перед журналистами о проделанной работе

CA-NEWS (TJ) - Руководители министерств и ведомств республики отчитаются перед журналистами о проделанной работе за первое полугодие 2018 года.

Первыми о своей работе перед СМИ отчитаются руководители Министерства образования и науки страны, Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана.

Согласно сообщению ведомства «Азия-Плюс» в исполнительном аппарате президента республики, полный график проведения пресс-конференций будет представлен СМИ, министерствам и ведомствам республики утром в пятницу.

Пресс-конференции продлятся до 3 августа.

Напомним, что впервые распоряжение главы государства о проведении квартальных пресс-конференций было издано 4 марта 2005 года в целях обеспечения прозрачности деятельности министерств и ведомств, а также доступа СМИ к официальным источникам информации.

Однако к данному распоряжению президента в сентябре 2011 года были внесены коррективы, согласно которым руководители министерств и ведомств страны должны встречаться с представителями СМИ один раз в полгода. В распоряжении отмечалось, что, в случае необходимости, главы министерств и ведомств республики могут проводить пресс-конференции несколько раз в течение одного месяца.

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