Роза Рымбаева получила именную звезду в Беларуси

CA-NEWS (KZ) - Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева получила именную звезду в белорусском Витебске.

«Мои дорогие! Сегодня на Площади Звезд в городе Витебск открылась моя именная звезда! Выражаю огромную благодарность руководству Фестиваля искусств Славянского базара и президента страны г-на Лукашенко за прекрасную идею и организацию такого уже родного фестиваля! Я счастлива! Всегда ваша, Роза!» - написала она на своей странице в Instagram.

Артистка вместе с певцом Димашем Кудайбергеном вошла в состав жюри международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».