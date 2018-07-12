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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Роза Рымбаева получила именную звезду в Беларуси
Предыстория: Роза Рымбаева и Димаш Кудайберген выступят на Славянском базаре в Витебске

CA-NEWS (KZ) - Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева получила именную звезду в белорусском Витебске.

«Мои дорогие! Сегодня на Площади Звезд в городе Витебск открылась моя именная звезда! Выражаю огромную благодарность руководству Фестиваля искусств Славянского базара и президента страны г-на Лукашенко за прекрасную идею и организацию такого уже родного фестиваля! Я счастлива! Всегда ваша, Роза!» - написала она на своей странице в Instagram.

Артистка вместе с певцом Димашем Кудайбергеном вошла в состав жюри международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

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