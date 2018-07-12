Жители Ашхабада в жару продолжают испытывать недостаток питьевой воды

CA-NEWS (TM) - Жители Ашхабада продолжают испытывать недостаток питьевой воды. Как сообщает радио «Азатлык», после недавнего продолжительного отключения в воды в жилых домах микрорайонов Мир-1 и Мир-2, с водообеспечением продолжаются проблемы.

По словам корреспондентов издания, в настоящее время воду дают в дома в дневное время, а ночью отключают.

Как сообщалось в начале июля в жилых домах в микрорайонах Мир-1 и Мир-2 прекратили подачу воды. Как рассказали местные жители в десятках домов воды не было, по меньшей мере, трое суток. Также сообщалось об отключении воды в некоторых домах, расположенных вдоль трасс, так называемых «элитках», а также домах бывшей Олимпийской деревни.

Тогда, в учреждениях, ответственных за водообеспечение данных микрорайонов, объяснили причину прекращения подачи воды технической неисправностью оборудования, сообщив об осуществлении соответствующих восстановительных работ.

По словам корреспондента в Ашхабаде, в настоящее время городские власти официально не объясняют населению причину нынешнего отключения воды. Но, как ему стало известно, отключение воды связано с прокладкой ливневой канализации по так называемым «протокольным» улицам, которые затопило во время майского ливня.

«Для этого они соорудили временные водоводы, через которые поступает вода к нам, так как пришлось переносить постоянные. И почти каждую ночь они отключают воду для того, чтобы перемонтировать очередной участок. В настоящее время прокладка ливневой канализации ведётся по улицам Советской и Подвойского, участками, где есть угроза затопления в очередной раз», - сообщает корреспондент.

По его словам, как объясняют специалисты, для обеспечения этих работ отключают воду, так как трубы, по которым поступает вода, необходимо перенести или просто временно остановить по ним подачу воды, так как для прокладки ливневой канализации необходимо углубиться в землю, а эти трубы мешают, они пересекаются - линии водоводов с новыми линиями канализации.

Собеседники также отмечают, то, что часть работ осуществляется на так называемых «протокольных» трассах осложняет и затягивает сроки работы. «Работы там велись несколько часов днём и ночью, так как по ним мог проехать президент и его охрана просто сгоняла рабочих», - отмечает собеседник.

Кроме того, жители микрорайона Мир-1 сообщают о низком качестве воды в настоящее время, которая зачастую непригодна к употреблению. «После отключения воды в микрорайонах Мир-1, резко ухудшилось качество воды - она просто мутная, часто вообще непрозрачная, с песком и взвесью», - рассказал житель столичного микрорайона.

Как сообщили в организации, ответственной за обеспечение Ашхабада водой, в объединении «Ашгабатагызсув», водоснабжение столицы Туркменистана ведется из трех источников: часть города, в том числе микрорайоны Мир обеспечиваются водой предприятием, расположенным в поселке Гами, под Ашхабадом, забор воды осуществляется из Каракумского канала; следующее предприятие расположено в поселке Рухабад (прежнее название 90-й разъезд), еще одно в Бекреве, которое осуществляет подачу воды из источников в предгориях Копетдага. По словам специалистов, эта вода подается в часть столичных новостроек повышенной комфортности, так называемых «элиток», а также городские фонтаны.