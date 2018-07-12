При пожаре в торговом центре "Кристалл" в Ташкенте не пострадал ни один товар

CA-NEWS (UZ) - На странице торгового центра "Кристалл" в Ташкенте, расположенного в Юнусабадском районе столицы, администрация заведения утверждает, что у них не пострадал ни один товар.

На канале ТЦ в Телеграм опубликованы видео магазинов, а также состояния крыши торгового центра. Как отмечается в сообщении, во время пожара 12 июля пострадала только крыша. Повреждённые огнём места на крыше, будут в скором времени отремонтированы и укреплены, уверяет администрация ТЦ.

Напомним, днём 12 июля, в ТЦ "Кристалл" произошёл крупный пожар, который был ликвидирован в считанные минуты. По данным ГУВД столицы, пострадавших в ходе пожара не было.