РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
При пожаре в торговом центре "Кристалл" в Ташкенте не пострадал ни один товар
Предыстория: В торговом комплексе Ташкента произошёл крупный пожар

CA-NEWS (UZ) - На странице торгового центра "Кристалл" в Ташкенте, расположенного в Юнусабадском районе столицы, администрация заведения утверждает, что у них не пострадал ни один товар.

На канале ТЦ в Телеграм опубликованы видео магазинов, а также состояния крыши торгового центра. Как отмечается в сообщении, во время пожара 12 июля пострадала только крыша. Повреждённые огнём места на крыше, будут в скором времени отремонтированы и укреплены, уверяет администрация ТЦ.

Напомним, днём 12 июля, в ТЦ "Кристалл" произошёл крупный пожар, который был ликвидирован в считанные минуты. По данным ГУВД столицы, пострадавших в ходе пожара не было.

print
  • Гигантские динозавры жили на Земле задолго до Юрского периода, - ученые
  • Президент Туркменистана с внуком совершил велосипедную прогулку и написал стихи
  • Apple защитила iPhone от спецслужб. Защиту взломали за день
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×